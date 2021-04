Medien: Leipzig mit Marsch einig

Jesse Marsch steht vermutlich vor einem Wechsel zu RB Leipzig. Nach Informationen des ‚kicker‘ ist sich der Salzburg-Trainer mit den Sachsen über einen Wechsel einig. Zu klären seien nur noch die Ablösebedingungen – aller Voraussicht nach Formsache, schließlich wickelten die beiden RB-Klubs in der Vergangenheit schon etliche Spielertransfers ab.

Marsch hatte bereits in der Saison 2018/19 als Co-Trainer in Leipzig gearbeitet, ehe er im Anschluss als Chefcoach in Salzburg anheuerte. Sein Vertrag bei den Österreichern, mit denen er in der Vorsaison Meister wurde und auch aktuell auf Platz eins steht, läuft bis 2022.

Gehandelt wurde Marsch in den vergangenen Tagen und Wochen unter anderem auch bei Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur. In Leipzig würde der 47-jährige US-Amerikaner auf Julian Nagelsmann folgen, der zum FC Bayern wechselt.