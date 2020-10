Große Pläne, keine Deals: Barça versagt auf der Zielgeraden

Es war eine Saison zum Vergessen, folgen sollte der große Umbruch. Passiert ist wenig. Der Transfermarkt des FC Barcelona hinterlässt viele unerfüllte Wünsche. Die absoluten Big Deals wie Lautaro Martínez und Neymar wurden früh abgehakt – zu teuer für den angeschlagenen Vizemeister. Als seinen Wunschspieler deklarierte Neu-Trainer Ronald Koeman dann Landsmann Memphis Depay.

Der niederländische Offensivstar von Olympique Lyon sollte zwischen 20 und 30 Millionen Euro kosten, wäre aber nur mittels vorheriger Verkäufe zu finanzieren gewesen. Die klammen Katalanen verlassen sollte deshalb Ousmane Dembélé. Problem: Manchester United wollte den Außenstürmer nur leihen, Barça verkaufen – der Deal platzte am Deadline Day.

Und auch mit Stadtrivale Manchester City wurde man sich nicht einig. Innenverteidiger Eric García wollte der FC Barcelona ein Jahr vor dessen Vertragsende zurück ins Camp Nou holen. Der Abgang von Jean-Clair Todibo (Leihe zu Benfica) schaffte dann auch Platz in der Innenverteidigung, doch García blieb in Manchester. Wieder mal die fehlende Einigung bei den Finanzen machte einen Strich durch die Rechnung.

Kein neuer Neuner

Vor allem ob die Abgänge von Arthur (Juventus Turin) und Luis Suárez (Atlético Madrid), in der Vorsaison immerhin an 33 Toren beteiligt, aufzufangen sind, wird sich noch zeigen müssen. Ein neuer Neuner kam nicht, Arthur-Ersatz Miralem Pjanic schaffte es an den ersten drei Spieltagen noch nicht in Koemans Startelf.

Fünf Einkäufe für 125 Millionen Euro tätigte Barça in diesem Transferfenster letztlich, holte neben Pjanic und Rechtsverteidiger Sergiño Dest noch Trincão sowie die Perspektivspieler Matheus Fernandes und Pedri. Womöglich zu wenig für die hohen Ansprüche des strauchelnden Riesen.