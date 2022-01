Rom: Frankfurts Touré statt Maitland-Niles?

Almamy Touré befindet sich offenbar im Visier der AS Rom. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, stellt der Rechtsverteidiger von Eintracht Frankfurt eine Alternative zu Ainsley Maitland-Niles (24) vom FC Arsenal dar. Weil die Verhandlungen mit den Gunners aufgrund zu hoher Ablöseforderungen stocken, ist der Rechtsverteidiger in Trainer José Mourinhos Fokus gerückt.

Dem Onlineportal zufolge ist Frankfurt bereit, Touré auf Leihbasis abzugeben. Zudem sollen die Hessen der Roma die Option bieten, den 25-Jährigen im Anschluss an die Leihe für eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro verpflichten zu können. Bei der SGE ist der Franzose zumeist nur zweite Wahl: In der laufenden Saison bringt es Touré auf zehn Einsätze.