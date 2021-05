Juventus holt Allegri zurück

Im Sommer 2019 verabschiedete sich Massimiliano Allegri mit fünf Meistertiteln, vier Pokalsiegen und zwei Superpokalsiegen innerhalb von fünf Jahren, nun kehrt der Erfolgscoach auf die Trainerbank von Juventus Turin zurück.

Wie die Bianconeri offiziell vermelden, ersetzt der 53-Jährige zur kommenden Saison Andrea Pirlo, der nach einem enttäuschenden vierten Platz seinen Posten räumen muss. Juve stattet Allegri dem Vernehmen nach mit einem Vertrag bis 2025 und einem Nettogehalt von neun Millionen Euro jährlich aus.

Mit dem Ex-Coach an der Seitenlinie will die Alte Dame an ihre erfolgreichste Zeit der jüngeren Vergangenheit anknüpfen. Unter Vorgänger Pirlo machte die Mannschaft kaum Fortschritte. Im Piemont stehen jedoch einige knifflige Entscheidungen an, unter anderem muss die Zukunft von Superstar Cristiano Ronaldo geklärt werden.