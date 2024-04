Lainer: „Gladbach ist mein erster Ansprechpartner“

Stefan Lainer (31) plant seine Zukunft weiter bei Borussia Mönchengladbach. „Ich möchte rein sportlich entscheiden: Wie ist meine Wichtigkeit in der Mannschaft? Ich mache mir Gedanken, der Verein macht sich Gedanken“, kündigt der Rechtsverteidiger gegenüber der ‚Sport Bild‘ an. Lainer verspricht: „Wir sind in einem guten Austausch. Ich will aber klar betonen, wie dankbar ich dem Verein bin, der mich nie fallen gelassen hat. Gladbach ist mein erster Ansprechpartner.“

Lainer hat seine Krebserkrankung überstanden und seitdem elf Pflichtspieleinsätze gesammelt. Im Sommer läuft der Vertrag aus, während der Erkrankung kam für ihn eine Verlängerung nicht infrage: „Ein Mitleidsvertrag war für mich von Beginn an kein Thema. Ich wollte hundert Prozent fit sein, sichergehen, dass ich nicht etwas mit halber Energie machen muss. Denn das bin nicht ich. Jetzt bin ich topfit, fühle mich gut.“