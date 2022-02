Dembélé: Von Pfiffen zu Ansprüchen

20 Minuten vor dem Ende der Partie gegen die SSC Neapel (1:1) traute sich Coach Xavi und wechselte Ousmane Dembélé (24) ein. Die Anhänger des FC Barcelona begrüßten den Franzosen, der den Klub im Sommer ablösefrei verlassen will, mit Pfiffen.

Zwar hatte Xavi im Vorfeld darum gebeten, dies zu unterlassen und auch Gerard Piqué versuchte, vom Spielfeld aus Einfluss auf die Ränge zu nehmen. Verhindern konnten aber beide nicht, dass die Fans ihrem Unmut über das monatelange Hin und Her in Sachen Vertragsverlängerung von Dembélé freien Lauf ließen.

Dembélé liefert

Umso erstaunlicher war es, dass die Pfiffe im weiteren Verlauf des Spiels immer leiser wurden. Denn der Ex-Dortmunder legte einen starken Auftritt hin und sorgte in mehreren Situationen für Gefahr vor dem Napoli-Tor.

Das direkte Duell mit Winter-Neuzugang Adama Traoré hat Dembélé am gestrigen Abend klar für sich entschieden. Nun ist es an Xavi, eine Entscheidung zu treffen, wer künftig von Beginn an auf Rechtsaußen aufläuft. Die ‚Marca‘ ist sich sicher: „Wenn Dembélé so weiterspielt, kann er nicht weiter auf der Bank sitzen.“ Daran ändert wohl auch der geplante Sommer-Abschied zum Nulltarif nichts.