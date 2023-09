„Viel Weltklasse“: Alabas Mega-Lob für Bellingham

David Alaba (31) schwärmt in den höchsten Tönen von seinem neuen Mitspieler Jude Bellingham (20). „Ich sehe bei Jude schon jetzt viel Weltklasse“, so der Innenverteidiger von Real Madrid im Gespräch mit der ‚Sport Bild‘, „seine ersten Auftritte sagen viel über ihn, über seinen Charakter. Er hat ein gutes Gespür für die Situation auf dem Platz.“ Bellingham sei „klar in seinen Aktionen“ und „für sein Alter schon sehr weit“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit ist Alaba mit seinem Lob aber noch lange nicht fertig: „Er macht kein Halligalli auf dem Spielfeld. Seine Aktionen haben Sinn und Verstand. Zudem hat er eine enorme mentale Stärke. Das ist die Voraussetzung, um bei Real Madrid zu bestehen. Und er ist auch charakterlich ein ganz feiner Kerl.“ Klare Sache für den Österreicher: „Er hat eine Riesenzukunft vor sich.“