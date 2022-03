Bericht: Lewandowski will zu Barça

Robert Lewandowskis Vertrag beim FC Bayern läuft 2023 aus. Gespräche über eine Verlängerung sollen zeitnah starten. Scheitern diese, könnte ein Verkauf im Sommer zum Thema werden. Und mit dem FC Barcelona steht offenbar ein hochprominenter Abnehmer bereit.

Wie die katalanische ‚Sport‘ berichtet, sieht Lewandowski seinen Zyklus bei den Bayern, für die er seit 2014 spielt, als beendet an und will zu Barça wechseln. Dort sehe er bessere Chancen auf den Gewinn des prestigeträchtigen Ballon d’Or. Zuletzt war Lewandowski zweimal in Folge als FIFA-Weltfußballer ausgezeichnet worden.

Auch Barcelona sei stark an einer Zusammenarbeit mit dem Mittelstürmer interessiert und habe bereits einen Vierjahresvertrag in Aussicht gestellt. Dass die Bayern dem bald 34-jährigen Lewandowski eine solch lange Laufzeit anbieten, scheint der überragenden Torquote zum Trotz unwahrscheinlich.

