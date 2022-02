Europa-Tour: Wunderkind Endrick in Madrid, Paris, Bayern & Barcelona

Fast naturgemäß wird Endrick in seiner brasilianischen Heimat bereits als „neuer Neymar“ gefeiert. Die Parallelen liegen beim Supertalent aber tatsächlich auf der Hand. Obwohl erst 15 Jahre alt, hat der Linksfuß bereits das konkrete Interesse in Europa geweckt.

Und Endrick weiß, die Flirts zu erwidern, aber auch, wie man zweigleisig fährt. „Es freut mich sehr, zu wissen, dass sie mich beobachten und meine Spiele verfolgen“, ließ er in Richtung Real Madrid wissen. Aber auch Barça habe „eine spektakuläre Mannschaft mit unglaublichen Spielern“.

Und unter anderem die beiden spanischen Schwergewichte setzen alles daran, den jeweiligen Erzrivalen auszustechen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, wurde Endrick in der vergangenen Woche mit seiner gesamten Familie zum Urlaub nach Madrid eingeladen. Am vergangenen Dienstag besuchte er dann auf Einladung von Paris St. Germain das Champions League-Spiel gegen Real (1:0).

Endrick auch in Bayern

Am gestrigen Mittwoch führte den Angreifer seine Europa-Tour auch nach Deutschland. In seiner Instagram-Story veröffentlichte er ein Bild, das ihn auf der Bundesstraße A73 in Franken in der Nähe von Nürnberg und Erlangen zeigt. Also dort, wo Adidas und Puma firmieren. Gut möglich, dass nicht nur die Klubs, sondern auch die beiden deutschen Sportartikelhersteller um die Gunst des Youngsters buhlen und ihn entsprechend unter Vertrag nehmen wollen.

Andere Medien stellten gar den direkten Bezug zum FC Bayern her. Von Nürnberg nach München sind es nur zwei Stunden und es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass Endrick auch der bayrischen Hauptstadt einen Besuch abstattete. Informationen, dass der deutsche Rekordmeister den Brasilianer eingeladen hat, liegen aber nicht vor.

Zu Gast bei Barça

Gesichert ist hingegen, dass es für Endrick am heutigen Donnerstag zurück nach Spanien geht. Wie die katalanische ‚Sport‘ berichtet, ist er heute Abend zu Gast beim Europa League-Spiel zwischen Barça und der SSC Neapel. Dort wollen die Blaugrana dem Talent von Palmeiras São Paulo Argumente liefern, den gleichen Weg wie einst Neymar einzuschlagen.