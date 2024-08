Einer steht schon fest: Noch drei Neue für die TSG?

Die TSG Hoffenheim will auf den letzten Metern des geöffneten Transferfensters Nägel mit Köpfen machen, nachdem die Führungsetage in den vergangenen Wochen umgekrempelt wurde. Der neue Sportliche Leiter Frank Kramer plant mit drei Neuzugängen.

Einer von ihnen ist so gut wie in trockenen Tüchern: Haris Tabakovic (30) soll künftig für die TSG auf Torejagd gehen. Dem Vernehmen nach reiste der Mittelstürmer schon am gestrigen Donnerstag zum Bundesligisten, um sich den medizinischen Untersuchungen zu unterziehen. Kolportierte fünf Millionen Euro fließen an Zweitligist Hertha BSC.

Die größere Baustelle stellt der Abwehrverbund dar. Sowohl ein Mann für die rechte defensive Außenbahn als auch ein Innenverteidiger werden benötigt. Während sich Valentin Gendrey (24/US Lecce) als Wunschlösung für den Rechtsverteidiger-Posten herauskristallisiert hat – nach FT-Infos arbeiten die Verantwortlichen aktuell an einem verbesserten Angebot für den Franzosen – hat man in Sinsheim mehrere Kandidaten fürs Zentrum ins Visier genommen.

Drei Innenverteidiger gehandelt

Diverse Namen kursierten zuletzt durch den Kraichgau, darunter die Tschechen Martin Vitik (21/Sparta Prag) und Robin Hranac (24/Viktoria Pilsen) sowie jüngst auch Nasser Djiga (21/Roter Stern Belgrad). Letztgenannter wäre dem Portal ‚fussball.news‘ zufolge für sechs bis sieben Millionen Euro zu haben. Der von Pellegrino Matarazzo trainierte Klub wird also nochmal ordentlich Geld in die Hand nehmen müssen, um die Kaderlücken zu füllen.