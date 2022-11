Hertha-Talent Gechter in die zweite Liga?

Eintracht Braunschweig zeigt Interesse an Abwehrtalent Linus Gechter von Hertha BSC. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, steht eine Winterleihe im Raum. Um einen ersten Eindruck zu gewinnen, war der Innenverteidiger bereits in Niedersachen vor Ort. Konkrete Gespräche über einen Transfer wurden bislang allerdings nicht geführt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sein Bundesliga-Debüt feierte Gechter in der vergangenen Saison bei Hertha. In 13 Ligapartien sowie im Relegationsspiel gegen den Hamburger SV wusste das Eigengewächs zu überzeugen. In der aktuellen Spielzeit wartet der 18-Jährige unter Trainer Sandro Schwarz noch auf seinen ersten Einsatz. Braunschweig sucht hingegen dringend nach Verstärkung für die Defensivabteilung. Nach der Hinrunde steht man im Tabellenkeller der zweiten Bundesliga.