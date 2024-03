Bundesliga-Interesse: Auch Meyer kokettiert mit BVB-Abschied

Alexander Meyer hat im deutschen Oberhaus auf sich aufmerksam gemacht. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, haben andere Bundesligisten Interesse am Ersatzkeeper von Borussia Dortmund.

Das Blatt zitiert Meyer dazu: „Auf der einen Seite fühle ich mich hier sehr wohl und weiß, was ich am BVB habe. Auf der anderen Seite bin ich immer ambitioniert.“ Heißt: Bietet ein Klub die Rolle als klare Nummer eins, kann sich Meyer einen Wechsel vorstellen.

Meyer war 2022 aus der zweiten Liga ablösefrei von Jahn Regensburg nach Dortmund gekommen. Da Stammkraft Gregor Kobel verletzungsanfällig ist, stand Meyer seitdem schon 19 Mal im Tor und überzeugte in aller Regel. So auch am Sonntag beim 3:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt.

Verliert Dortmund gleich zwei Torhüter?

Meyers Vertrag beim BVB ist noch bis 2025 datiert. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sieht im 32-Jährigen den „besten zweiten Torhüter der Fußball-Bundesliga“. Allein deswegen aber auch wegen Kobels Anfälligkeit dürfte der BVB eigentlich kein Interesse daran haben, Meyer abzugeben. Zumal mit Marcel Lotka (22) auch der Keeper der BVB-Reserve Interesse bei Erst- und Zweitligisten geweckt hat und wechselwillig sein soll.