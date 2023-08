VfB geht bei Phillips leer aus

Nathaniel Phillips (26) wird den FC Liverpool offenbar in Richtung Schottland verlassen. Celtic Glasgow steht laut der ‚Times‘ kurz davor, den Innenverteidiger auf Leihbasis an Bord zu holen. Die Dauer der Leihe soll ein Jahr betragen.

Zwischenzeitlich war der VfB Stuttgart an einer Rückholaktion von Phillips interessiert, muss sich nun aber nach Alternativen umschauen. Bei Celtic fallen derzeit drei Innenverteidiger verletzt aus, daher hat der Verein um Trainer Brendan Rodgers in der Zentrale noch Bedarf. An den LFC ist Phillips noch bis 2025 gebunden.