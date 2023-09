„Dämlich & naiv“: Knäbel geht auf S04-Profis los

Peter Knäbel ist nach der gestrigen 1:3-Niederlage des FC Schalke 04 gegen den SC Paderborn bedient. Der Sportvorstand der Knappen sagte im Anschluss an die Partie in der Mixed Zone gegenüber Medienvertretern: „Wir können uns die ganze Zeit erzählen, wie gut diese Mannschaft ist und wie viel Qualität sie hat und wo sie alle schon gespielt haben und was sie gerne alles wollen. Aber am Ende zählt: Was machen sie mit dem Trikot von dem Verein, der sie bezahlt. Und das ist heute eindeutig zu wenig.“

Doch damit nicht genug. Knäbel redete sich weiter in Rage: „Wir sind noch auf dem Relegationsplatz – noch. Nach unten gibt es nur noch zwei Plätze. Man kann die Situation scheiße nennen, man kann sagen, sie ist unbefriedigend und sie ist höchst gefährlich. Das ist das, was ich denke.“ Zudem fielen Begrifflichkeiten wie „dämlich“, „mutlos“ und „naiv“.

Bei dem 56-Jährigen und den Königsblauen hält die schlechte Stimmung also auch nach der Entlassung von Ex-Coach Thomas Reis weiter an. Wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, dass der Revierklub nach acht Spieltagen nur Tabellenplatz 16 belegt und heute bei einem Sieg von Eintracht Braunschweig bei Hansa Rostock (13 Uhr) sogar noch auf einen direkten Abstiegsplatz rutschen könnte.