Durchbruch: BVB verkauft Füllkrug

Niclas Füllkrug steht unmittelbar vor einem Wechsel in die Premier League. Wie ‚Sky‘ vermeldet, hat sich Borussia Dortmund mit West Ham United final auf eine Ablöse für den DFB-Stürmer geeinigt. Die Londoner zahlen demnach 26 Millionen Euro Sockelablöse, vier weitere Millionen können an Boni folgen.

Füllkrug winkt beim Tabellenneunten der abgelaufenen Saison ein Vertrag bis 2027 mit Option auf eine weitere Spielzeit. Das Jahresgehalt des 31-Jährigen taxiert ‚Sky‘ auf 2,5 bis 3 Millionen Euro netto. Noch an diesem Wochenende könnte der Medizincheck über die Bühne gehen.

Füllkrug war erst im vergangenen Sommer für bis zu 18 Millionen Euro von Werder Bremen zum BVB gewechselt. In Schwarz-Gelb schoss er in 43 Spielen 15 Tore und legte zehn Treffer auf. Mit Neuzugang Serhou Guirassy (28/VfB Stuttgart) wäre der Konkurrenzkampf in der kommenden Saison deutlich verschärft worden.