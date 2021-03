Rom: Fonseca-Wechsel nach Russland?

Paulo Fonseca, Cheftrainer bei der AS Rom, weckt offenbar großes Interesse in Russland. Wie die italienische Zeitung ‚Il Tempo‘ berichtet, beobachtet Zenit St. Petersburg den 48-Jährigen, dessen Vertrag in Rom am Saisonende ausläuft. Beim Tabellenführer der russischen Liga wird der portugiesische Übungsleiter als potenzieller Nachfolger für Sergey Semak gehandelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fonseca steht seit 2019 beim Hauptstadt-Klub an der Seitenlinie. Mit der Roma rangiert der Coach aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz der Serie A. Zuvor stand er bei Shakhtar Donetsk unter Vertrag und gewann dort unter anderem dreimal hintereinander die ukrainische Meisterschaft.