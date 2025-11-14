MLS trifft „wichtigste Entscheidung in unserer Geschichte“

Die Major League Soccer stellt künftig ihren Spielkalender um. Laut einer offiziellen Mitteilung orientiert sich die nordamerikanische Fußballliga ab 2027 an den großen europäischen Wettbewerben und trägt ihre Saison von Sommer bis Frühling aus. Aktuell beginnt die Spielzeit im Februar und endet im Dezember mit dem Playoff-Finale um die Meisterschaft.

Die Saison 2027 startet noch wie gewohnt im Winter, wird aber auf 14 Spieltage mit anschließenden Playoffs verkürzt. Im neuen Spielkalender gibt es außerdem eine Winterpause von Mitte Dezember bis Februar, da die extremen Winterbedingungen in Teilen Nordamerikas das Austragen von Fußballspielen zu der Zeit unmöglich machen. Don Garber, Commissioner der MLS, beschreibt die Umstellung „als wichtigste Entscheidung in unserer Geschichte.“