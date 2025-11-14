Menü Suche
Kommentar
Major League Soccer

MLS trifft „wichtigste Entscheidung in unserer Geschichte“

von Daniel del Federico
1 min.
Lionel Messi freut sich @Maxppp

Die Major League Soccer stellt künftig ihren Spielkalender um. Laut einer offiziellen Mitteilung orientiert sich die nordamerikanische Fußballliga ab 2027 an den großen europäischen Wettbewerben und trägt ihre Saison von Sommer bis Frühling aus. Aktuell beginnt die Spielzeit im Februar und endet im Dezember mit dem Playoff-Finale um die Meisterschaft.

Unter der Anzeige geht's weiter
Major League Soccer
A new calendar for a global league.

Beginning in 2027, Major League Soccer will adopt a summer-to-spring season format — a historic evolution in the league’s competition calendar.

Details:
Bei X ansehen

Die Saison 2027 startet noch wie gewohnt im Winter, wird aber auf 14 Spieltage mit anschließenden Playoffs verkürzt. Im neuen Spielkalender gibt es außerdem eine Winterpause von Mitte Dezember bis Februar, da die extremen Winterbedingungen in Teilen Nordamerikas das Austragen von Fußballspielen zu der Zeit unmöglich machen. Don Garber, Commissioner der MLS, beschreibt die Umstellung „als wichtigste Entscheidung in unserer Geschichte.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Major League Soccer

Weitere Infos

Major League Soccer Major League Soccer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert