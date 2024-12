Lockrufe aus Saudi-Arabien: Reals teurer Plan mit Vinicius

Es war das mit Abstand beste Jahr seiner bisherigen Laufbahn. Erst am gestrigen Freitagabend erhielt Vinicius Jr. bei den Globe Soccer Awards die Auszeichnung als bester Fußballer des Jahres, zudem wurde er vor einigen Wochen von der FIFA zum Weltfußballer gekürt. Selbst der zweite Platz bei der diesjährigen Ballon d’Or-Verleihung war für den 24-jährigen Ausnahmekönner eine echte Enttäuschung.

Champions League-Sieger Real Madrid darf sich also sehr glücklich schätzen, den Superstar in seinen Reihen zu wissen. Wenn es nach den Königlichen geht, soll das auch lange so bleiben. Wie die ‚as‘ berichtet, werden sich die Verantwortlichen im Sommer der vorzeitigen Verlängerung mit dem brasilianischen Nationalspieler (37 Länderspiele) widmen. Dabei soll das Gehalt des wieselflinken Außenbahnspielers auf das Niveau von Kylian Mbappés (26) Salär angehoben werden, der zurzeit der Topverdiener bei Real ist. Vinis aktuelles Arbeitspapier ist noch bis 2027 datiert.

Konkurrenz erwartet den amtierenden spanischen Meister bei diesem Vorhaben aus Saudi-Arabien. Seit Monaten halten sich Gerüchte, dass man Vinicius im Wüstenstaat zum Aushängeschild für die Weltmeisterschaft 2034 machen will. Der Rechtsfuß soll sich Al Ahli anschließen, das laut der ‚as‘ bereits im Sommer einen Vorstoß wagte, der von Real allerdings rigoros abgeblockt wurde. Sollte die festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro nicht ausgelöst werden, ist ein vorzeitiger Abgang des Weltfußballers aus der spanischen Hauptstadt also so gut wie ausgeschlossen.