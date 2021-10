KSC bindet Sihlaroglu langfristig

Der Karlsruher SC stattet seine Nachwuchshoffnung Efe-Kaan Sihlaroglu mit einem langfristigen Vertrag aus. Das neue Arbeitspapier des erst 16-jährigen Mittelfeldspielers ist bis Sommer 2026 datiert – ein großer Vertrauensvorschuss.

„Efe-Kaan ist eines unserer Toptalente, der seinen Weg definitiv gehen wird“, sagt KSC-Trainer Christian Eichner über Sihlaroglu. Der Teenager werde zunächst weiter in der vereinseigenen Akadamie zu finden sein, „während wir ihn in aller Ruhe an den Profifußball heranführen.“