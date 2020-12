Son-Verlängerung bahnt sich an: Ein Meilenstein für die Spurs

„Macht die MRT. Aber er wird spielen – so oder so.“ Das waren die Worte von José Mourinho, als er im Februar von der Armverletzung seines Angreifers Heung-min Son erfuhr. Die Schwere der Blessur war unklar, dem Coach der Tottenham Hotspur aber auch herzlich egal. Son muss spielen, basta.

Pustekuchen. Der medizinischen Notwendigkeit musste sich dann auch ein José Mourinho beugen. Son fiel bis April mit einem Armbruch aus, verpasste unter anderem das Champions League-Achtelfinale gegen Leipzig. Die Reaktion seines Trainers sowie Tottenhams Chancenlosigkeit gegen die Sachsen zeigen, wie wichtig der Südkoreaner da bereits war.

20 Scorerpunkte in 19 Spielen

Seitdem hat Son noch einmal einen enormen Sprung gemacht. Seine Ausbeute in der aktuellen Saison: Überragende zehn Tore in zwölf Premier League-Spielen, deren 13 in allen Wettbewerben, dazu sieben Vorlagen. Mit 28 Jahren befindet sich der Offensiv-Allrounder auf seinem Zenit.

Da verwundert es nicht, dass Mourinho und Co. Nägel mit Köpfen machen wollen. Sons Vertrag läuft zwar noch bis 2023, soll aber nochmals verlängert werden – die Wertschätzung könnte kaum größer sein.

Klare Tendenz

Der ehemalige Bundesliga-Profi hat absolute „Priorität“, weiß Branchenkenner Fabrizio Romano und berichtet von „fortgeschrittenen Gesprächen“ zwischen beiden Parteien. FT kann diesen Status Quo bestätigen – die Spurs stehen vor einem echten Meilenstein.

Unstrittig ist Son, frischgebackener Spieler des Jahres in seiner Heimat Südkorea, gemeinsam mit Kapitän Harry Kane inzwischen der größte Star im Kader und obendrein einer der besten Spieler der Premier League. Diesem Mann einen Quasi-Rentenvertrag zu geben, wäre ein ähnlich starkes Signal wie Tottenhams aktuelle Tabellenführung.

Das Tief der vergangenen Saison scheint ausgestanden. Trotz aller Einschränkungen durch die Corona-Pandemie können die Spurs und ihre Anhänger hoffnungsvoll in die Zukunft schauen – auch, weil Heung-Min Son wohl noch lange ein Teil dieser Zukunft sein wird.