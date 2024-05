BVB verpflichtet Sturmtalent

Borussia Dortmund bedient sich in der Jugendabteilung des 1. FC Nürnberg. Wie der Verein bekanntgibt, wird Pharell Kegni im Sommer nach Westfalen wechseln. Der 17-jährige Offensivspieler ist beim BVB zunächst für die U19 vorgesehen. Da der Vertrag des Mittelstürmers nach der Saison ausläuft, ist keine Ablöse fällig. In Dortmund erhält Kegni dem Vernehmen nach einen Kontrakt bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der abschlussstarke Offensivspieler war 2016 nach Nürnberg gewechselt und kam in der abgelaufenen Spielzeit für die U17 des Clubs im Einsatz. In 26 Partien erzielte er 18 Treffer und bereitete zwei weitere vor. In Dortmund möchte der physisch starke Torjäger nun den nächsten Karriereschritt gehen.