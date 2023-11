Fix: Monaco tätigt Notfall-Transfer

Die AS Monaco reagiert auf den monatelangen Ausfall von Linksverteidiger Ciao Henrique. Der Klub aus dem Fürstentum verkündet offiziell, dass Kassoum Ouattara (19) einen Kontrakt bis 2028 unterschrieben hat. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato fließen zwei Millionen Euro Ablöse plus 2,5 Millionen mögliche Boni an den SC Amiens.

Monaco verpflichtet Ouattara auf Grundlage einer Sonderregel: Bei besonders schweren Verletzungen, wie Henriques Kreuzbandriss, dürfen in Frankreich Transfers auch außerhalb der Wechselperiode getätigt werden. Bislang stand der französische U18-Nationalspieler zehnmal in der Ligue 2 auf dem Rasen, nun könnten weitere Einsätze eine Liga drüber folgen.