VfB: Mavropanos über die Transfergerüchte

Konstantinos Mavropanos will von Wechselgerüchten um seine Person nichts wissen. „Ich weiß nichts vom Interesse anderer Klubs. Mein Kopf ist nur in Stuttgart“, so der Innenverteidiger des VfB gegenüber dem ‚kicker‘.

Der 25-jährige Grieche wird seit geraumer Zeit mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Allen voran Atlético Madrid soll Interesse haben. Mavropanos‘ Vertrag läuft 2025 aus. In der aktuellen Saison stand er bereits in 14 Pflichtspielen für den VfB auf dem Platz.

