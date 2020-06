BVB-Gerüchte um Wendel

Heuert der Brasilianer Wendel von Sporting Lissabon in der Bundesliga an? Einem Bericht der portugiesischen Zeitung ‚Record‘ zufolge zeigen Borussia Dortmund und weitere Bundesligisten Interesse am zentralen Mittelfeldspieler. Vertraglich ist Wendel noch bis 2023 gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch wäre Sporting einem Verkauf wohl nicht abgeneigt, wenn die Kasse klingelt. Wie in Lissabon gewohnt lauern neue Talente auf ihren Platz im Kader und die Klubbosse würden gerne Einnahmen generieren, um selbst handlungsfähig zu sein auf dem Transfermarkt. 7,5 Millionen Euro überwiesen die Löwen vor zweieinhalb Jahren an Fluminense Rio de Janeiro.

Wendel gehört bei Sporting zum absoluten Stammpersonal. An guten Tagen verteilt er die Bälle clever oder brilliert als Box-to-Box-Spieler. Sowohl seine Passgenauigkeit als auch seine Schussstärke zeichnen ihn aus. Wirklich konstant ruft Wendel seine Leistungen aber noch nicht ab.

FT-Meinung