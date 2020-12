Zenit - BVB 1:2 | Trotz Gruppensieg einmal Note Fünf

Im Vergleich zum schwachen 1:1 gegen Eintracht Frankfurt brachte Lucien Favre sechs neue Spieler. Dementsprechend uneingespielt agierte der BVB, der in dieser Aufstellung noch nie auf dem Platz stand, in den Anfangsminuten. Nach dem Gegentreffer durch Driussi kam etwas mehr Leben in das Dortmunder Spiel, Torgefahr strahlte aber keiner der Aushilfsstürmer aus. Und auch die schwarz-gelbe Defensive offenbarte einige Schwächen und hatte Zenit nicht immer im Griff.

Engagierter wurde auch der zweite Durchgang nicht – im Gegenteil. Kam der BVB am Wochenende gegen Frankfurt – ebenfalls nach 0:1-Pausenrückstand – noch aggressiv und stürmisch aus der Kabine, wurde die Initialzündung gegen die Russen zunächst verpasst. Erst mit der Hereinnahme von Moukoko und Reyna ging ein kleiner Ruck durch den Dortmunder Angriff, für den Ausgleich musste aber ein ruhender Ball her. Die so wichtige Führung, die endgültig den Gruppensieg unter Dach und Fach brachte, besorgte Witsel per millimetergenauem Distanzschuss.

Torfolge

1:0 Driussi (16.): Schulz wird nach einer Spielverlagerung aus der Kette gelockt und per Doppelpass ausgespielt. Sutormin legt zurück auf Driussi, der aus zentraler Position ins kurze Eck trifft. Hitz wird beim von Hummels abgefälschten Schuss auf dem falschen Fuß erwischt und hat keine Abwehrchance.

1:1 Piszczek (68.): Ein Eckball landet auf der anderen Spielfeldseite bei Reus, der den Ball erneut scharf macht und flach zurück vor das Tor bringt. Hummels stochert noch vergebens, der Ball landet aber bei Piszczek, der sein erstes Champions League-Tor erzielt.

1:2 Witsel (79.): Aus dem Nichts die BVB-Führung. Witsel bekommt halbrechts vor dem Strafraum den Ball zugeschoben und wird nicht angegriffen. Der frühere Zenit-Profi schaut kurz und schließt punktgenau ins rechte untere Toreck ab.

Die Noten für Borussia Dortmund

Eingewechselt

58‘ Moukoko (4) für Brandt

58‘ Reyna (4) für Passlack

72‘ Zagadou für Hummels

72‘ Sancho für Piszczek

83‘ Knauff für Hazard