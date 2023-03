„Inter schenkt Napoli den Titel“ | United plant Kane-Rekord

Kvaradona schießt Napoli näher an den Scudetto

Die SSC Neapel führt die Serie A nach dem gestrigen 2:0-Sieg gegen Atalanta Bergamo nun mit 18 Punkten Vorsprung an. Verfolger Inter Mailand patzte gegen Kellerkind Spezia Calcio (1:2) und „schenkte den Neapolitanern damit quasi den Titel“, wie der ‚Corriere dello Sport‘ heute Morgen schreibt. Auf der Titelseite der Zeitung ist zu lesen: „Es gibt nur Neapel“. Bezugnehmend auf ein wunderschönes Solo-Tor von Flügelstürmer Khvicha Kvaratskhelia heißt es: „Ergebt euch Kvara“ und: „Kvaradona unaufhaltsam“. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ hat derweil ausgerechnet, wann Napoli frühestmöglich offiziell den Titel überreicht bekommen könnte. „Der Scudetto kann am 3. Mai kommen, bis dahin fehlen noch fünf Spieltage“, so das Fachblatt.

United will Kane „um jeden Preis“

Kaum ist das Transferfenster geschlossen, beginnen bei Manchester United schon die Planungen für das nächste. Harry Kane von Tottenham Hotspur soll Transferziel Nummer eins für den Sommer sein. Der ‚Mirror‘ titelt heute Morgen: „Der rote Kane. Die Red Devils wollen den Stürmer zum teuersten britischen Spieler aller Zeiten zu machen.“ Laut dem Boulevardblatt ist auch eine Verlängerung seines bis 2024 laufenden Vertrages bei den Spurs nicht ausgeschlossen, allerdings gelte dies als unwahrscheinlich. Trotz des Interesses von Bayern München wäre Kane nicht abgeneigt, in England zu bleiben. Besonders die Aussicht auf Titel soll den 29-Jährigen locken. United-Coach Erik ten Hag will nämlich langfristig zur neuen englischen Nummer eins werden. „Dem noch titellosen Harry funkeln die Augen“, heißt es dazu vom ‚Mirror‘. Ein Schnäppchen wäre Kane aber keinesfalls. Den bisherigen Transferrekord im Königreich hält Jack Grealish mit seinem Wechsel von Aston Villa zu Manchester City (117 Millionen Euro). Das gilt es für United zu überbieten.

Real will Barça absägen

Im sogenannten „Fall Negreira“, in dem dem FC Barcelona die Bestechung des ehemaligen Leiters der spanischen Schiedsrichterkommisson José Negreira vorgeworfen wird, könnte es nun zu einer brisanten Entwicklung kommen. Real Madrid plant, in dem dafür vorgesehenen Prozess als Zivilkläger aufzutreten. Ein entsprechender Antrag sei dem dafür zuständigen Gericht bereits vorgelegt worden. „Real Madrid schaltet sich in den Fall Negreira ein“, titelt die ‚as‘ dazu. In einem offiziellen Statement der Königlichen heißt es: „Madrid wird dem Prozess beitreten, sobald die Klage zur Verhandlung zugelassen ist und so schnell, wie es die gesetzlichen Fristen erlauben.“