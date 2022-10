Wolves: Beale neuer Topkandidat auf Traineramt

Die Wolverhampton Wanderers haben einen weiteren Kandidaten für den vakanten Trainerposten auf dem Radar. Nach Informationen der ‚Scottish Sun‘ erwägen die Wolves, Michael Beale mit dem Job zu betrauen. Momentan trainiert der 42-jährige Engländer die Queens Park Rangers in der zweiten englischen Liga.

Um Beale vom Tabellenvierten der Championship in die West Midlands zu holen, müssten die Wolves eine hohe Ablöse an QPR zahlen, so das Boulevardblatt. Dem Bericht zufolge ist eine Rückkehr von Nuno Espítrio Santo aber noch nicht vom Tisch. Auch der Portugiese wird weiterhin beim Premier League-Klub gehandelt.