Neuer-Vertrag: Rummenigge „optimistisch“

In den festgefahren Vertragspoker zwischen Manuel Neuer und dem FC Bayern kommt wohl bald wieder Bewegung. Karl-Heinz Rummenigge betonte bei ‚Bild live‘, er sei zuversichtlich, dass Neuer einen neuen Vertrag unterschreiben wird.

„Wir wissen, was beide aneinander haben. Und ich bin unter diesen Voraussetzungen optimistisch, dass wir am Ende des Tages eine für beide Seiten glückliche Lösung finden werden und Manuel Neuer dann auch einen neuen Vertrag unterschreiben wird“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Münchner.

Aktuell ist der 34-jährige Torhüter noch bis 2021 an die Bayern gebunden, ein Durchbruch in den Gesprächen war bislang noch nicht abzusehen. Trotz Nebenkriegsschauplätzen scheint nun also eine Annäherung in Sicht.

Wogen geglättet?

Zuletzt wurde das Verhältnis zwischen Rekordmeister und Kapitän belastet, weil vermeintliche Details aus den Verhandlungen an die Öffentlichkeit gedrungen waren. „Klar, das ärgert mich. Das kenne ich so nicht beim FC Bayern“, sagte Neuer in der der ‚Bild‘

Die angebliche Forderung einer Vertragslänge bis 2025 sowie ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro bezeichnete Neuer-Berater Thomas Kroth derweil „als schlichtweg falsch“.

Rummenigge wollte auf die Aussagen vom Wochenende nicht weiter eingehen, hob stattdessen seine Wertschätzung für Neuer hervor: „Wir haben den weltbesten Torhüter, mit dem wir alles gewonnen haben, von der Champions League über Deutsche Meisterschaften bis zur FIFA Klub-WM. Er ist mit der Nationalmannschaft 2014 Weltmeister geworden.“