Vertragspoker mit Bayern: Jetzt spricht Neuer

Manuel Neuer hat Stellung zum Vertragspoker mit dem FC Bayern bezogen. In einem Interview mit der ‚Bild‘ unterstreicht der Kapitän, dass es ihm in erster Linie „um Wertschätzung“ gehe. Neuer ist noch bis 2021 an die Münchner gebunden.

Zuletzt war durchgesickert, dass der 34-Jährige einen Fünfjahresvertrag samt Gehalt von 20 Millionen Euro pro Jahr einfordern soll. Berater Thomas Kroth bezeichnet das im Rahmen des selben Interviews als „schlichtweg falsch. Ich kann klar sagen, dass wir in den Gesprächen, die ich mit Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn geführt habe, immer flexibel waren, was die Laufzeit betrifft.“

„Das ärgert mich“

Neuer ist verärgert darüber, dass Interna aus den Verhandlungen nach außen gedrungen sind. „Jetzt stehen ständig Details aus den aktuellen Gesprächen in den Medien, die oft nicht einmal stimmen. Klar, das ärgert mich. Das kenne ich so nicht beim FC Bayern“, so der Torhüter.

Neuer weiter: „Mir war immer wichtig, mit den Mitarbeitern in Führungspositionen vertrauensvoll zusammenarbeiten zu können […]. Wenn jetzt Sachen offenbar gezielt nach außen getragen werden, ist das auch etwas, das den Bereich Wertschätzung betrifft.“

Seit 2011 hütet Neuer den Kasten beim Rekordmeister und blickt auf viele Erfolge zurück. Mit Alexander Nübel (23) haben die Bayern bereits den potenziellen Nachfolger des vierfachen Welttorhüters verpflichtet. Dass dem Noch-Schalker offenkundig Einsätze versprochen wurden, irritiert Neuer zusätzlich.

Lob für Flick

„Dazu kann ich nur sagen, dass ich so etwas nicht kenne. Das gibt es im Leistungssport eigentlich nicht. Solche Versprechen sind riskant, denn es gehört ja auch immer ein Trainer dazu, dem man damit bestimmt keinen Gefallen tut“, gibt der Routinier zu Protokoll.

Dass die Trainerfrage beim FCB mittlerweile geklärt ist, stimmt Neuer derweil positiv: „Mit der Vertragsverlängerung von Hansi Flick ist im Frühjahr eine Entscheidung gefallen, über die ich mich sehr gefreut habe. Hansi ist ein super Trainer.“ Entsprechend wolle Neuer auch gerne in München verlängern – sofern „die Voraussetzungen stimmen“.