Tottenham holt Bentancur

Rodrigo Bentancur wird künftig für Tottenham Hotspur auflaufen. Der 24-Jährige unterschreibt in London. Dem Vernehmen nach zahlen die Spurs eine Ablösesumme von 19 Millionen Euro plus sechs Millionen Bonus an Juventus Turin. 35 Prozent des Geldes wandert jedoch auf das Konto der Boca Juniors, Bentancurs Ausbildungsverein.

Seit 2017 war Bentancur in den Farben des italienischen Rekordmeisters unterwegs und zählte im Mittelfeld zum Stammpersonal der Bianconeri. In der laufenden Saison kommt der Rechtsfuß auf 19 Einsätze in der Serie A und stand außerdem fünfmal in der Champions League auf dem Rasen.