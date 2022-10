Gladbach teilt Hofmann-Diagnose mit

Borussia Mönchengladbachs Jonas Hofmann hat Glück im Unglück. Der 30-Jährige hat sich laut Vereinsangaben beim gestrigen Pokalspiel gegen den SV Darmstadt (1:2) eine Schultereckgelenkssprengung ohne knöcherne Beteiligung zugezogen – die WM sei für den deutschen Nationalspieler dadurch aber nicht in Gefahr.

Das Turnier in Katar startet am 20. November, Hofmann war zuletzt fester Bestandteil des DFB-Kaders. Seinem Verein wird der Rechtsaußen vorerst allerdings nicht zur Verfügung stehen. In der laufenden Saison hat Hofmann noch kein Pflichtspiel für die Fohlenelf verpasst.

Torhüter Yann Sommer (33), der umgeknickt war und ebenfalls ausgewechselt werden musste, verletzte sich am Sprunggelenk. Aber auch der Schweizer wird wohl bei der WM dabei sein.