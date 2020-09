Fronten verhärtet: Messi-Treffen ergebnislos | Die Standpunkte

Als „schwierig“ bezeichnete Vater und Berater Jorge Messi vor dem Treffen am Mittwoch die Aussichten, dass sein Sohn beim FC Barcelona bleiben wird. Schließlich hatte Lionel vor mehr als einer Woche um Vertragsauflösung gebeten. Nach Ansicht der Messi-Seite ist die Klausel, die ihm einen ablösefreien Wechsel ermöglicht, schließlich noch gültig.

Barça sieht das bekanntlich anders und verweist auf festgeschriebene 700 Millionen Euro, die für den 33-jährigen Superstar fließen müssten. Mit diesen verhärteten kam es am gestern zum Gipfeltreffen zwischen Messi senior und Präsident Bartomeu, die von einigen Vertrauten begleitet wurden.

Verlängerungsangebot

Laut Sport endete die eineinhalbstündige Zusammenkunft ohne eine Vereinbarung. Zwar sei es ein „herzliches Treffen“ gewesen – Bartomeu bot Messi eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis 2023 an. Doch Jorge Messi pochte weiterhin auf einen Abschied, indem er versuchte, besagte Ablösefrei-Klausel zu beanspruchen.

Messi trainiert weiterhin nicht mit der Barça-Mannschaft unter ihrem neuen Trainer Ronald Koeman. Der Argentinier will seinen Ausbildungsklub nach 18 Jahren verlassen, am liebsten in Richtung Manchester City. Auch Paris St. Germain ist noch mit im Rennen.