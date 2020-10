Gikiewicz tritt gegen Union nach

Torhüter Rafal Gikiewicz vom FC Augsburg hat sich im ‚Sport1‘-Format ‚Split it!‘ zu seinem Wechsel vom 1. FC Union Berlin in die Fuggerstadt geäußert und dabei auch Kritik an der Vereinsführung der Eisernen geübt: „Ich bin jetzt in Augsburg und ich bin glücklich. Der erste Sieg gegen Union Berlin schmeckt doppelt gut. Wir haben aktuell mehr Punkte als Union und das ist auch mein persönliches Ziel. Ich will einfach zeigen, dass ich ein guter Torhüter bin und sie einen Fehler gemacht haben. Sie hätten Gikiewicz halten müssen.“

Wie der 32-Jährige mitteilt, wäre er gerne in der Hauptstadt geblieben: „Mein Herz tut bis heute weh. Aber mein Ex-Sportdirektor hatte andere Pläne. Das muss ich akzeptieren. Ich will auch nicht gegen Union schießen, aber es stimmt nicht, dass ich zu viel Geld wollte.“ In der zurückliegenden Spielzeit stand der polnische Keeper in 37 von 38 möglichen Pflichtspielen im Tor der Eisernen. Sein auslaufender Vertrag war dennoch nicht verlängert worden, sodass er ablösefrei nach Augsburg wechseln konnte.