Milan gelingt Gabbia-Verlängerung

Matteo Gabbia und der AC Mailand setzen die Zusammenarbeit fort. Wie ‚Relevo‘ berichtet, haben sich die Parteien grundsätzlich auf eine Vertragsverlängerung verständigt. Der Innenverteidiger wird ein neues Arbeitspapier bis 2029 erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gabbia entspringt der Talentschmiede der Rossoneri und steht in Mailand aktuell noch bis 2026 unter Vertrag. In der laufenden Saison kommt der 25-Jährige aufgrund einer Muskelverletzung noch nicht richtig in Tritt und bestritt bislang lediglich sieben Pflichtspiele.