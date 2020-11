La Liga-Interesse an Bayern-Flirt Lamptey

Tariq Lamptey hat sich mit seinen jüngsten Leistungen offenbar nicht nur in den Dunstkreis des FC Bayern gespielt. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, beschäftigen sich mit Atlético Madrid und dem FC Sevilla auch noch zwei größere spanische Kaliber mit dem Rechtsverteidiger von Brighton & Hove Albion.

Demnach scoutet das La Liga-Duo Lamptey seit kurzem ganz genau. In den letzten Wochen der zurückliegenden Transferperiode wurde der 20-jährige Londoner mit den Bayern in Verbindung gebracht, die sich letztlich aber für Bouna Sarr (28) als neuen Mann für hinten rechts entschieden. Lampteys Vertrag in Brighton ist noch bis 2023 datiert.