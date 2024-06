Medien: Pauli findet Hürzeler-Nachfolger

Der FC St. Pauli hat einen neuen Cheftrainer ausfindig gemacht. Wie der belgische Journalist Sacha Tavolieri mit Verweis auf eigene Informationen berichtet, wird der bislang bei Royal Union St. Gilloise angestellte Alexander Blessin das Amt bei den Hamburgern antreten. Die Entscheidung sei bereits gefallen.

Demzufolge laufen zur Stunde finale Gespräche zwischen den Parteien. Im Raum steht ein Zweijahresvertrag, an die Belgier müsste St. Pauli eine Ablöse entrichten. Das nötige Budget ist vorhanden, denn für Hürzeler kassierte man rund 7,5 Millionen Euro Ablöse.

Blessin ist gebürtiger Stuttgarter und arbeitete in den vergangenen Jahren hauptsächlich im RB-Kosmos. 2020 ging es dann zunächst zum KV Oostende, dann zum FC Genua und anschließend zu St. Gilloise. Mit dem Brüsseler Klub holte er in der abgelaufenen Saison in überzeugender Manier den Vize-Meistertitel und wurde Pokalsieger.