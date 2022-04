Arslan verlängert beim FCH

Mert Arslan wird im nächsten Jahr die Möglichkeit erhalten, sich in der zweiten Liga zu beweisen. Der 1. FC Heidenheim stattet den 18-Jährigen mit einem bis 2023 datierten Profivertrag aus. Der Mittelfeldspieler stand bislang einmal im Profikader seines Klub, kam bislang aber nur für die U19 zum Einsatz. Nun soll er zum Profikader gehören.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mert ist insbesondere in dieser Saison in der FCH U19 aufgefallen und hat dort einen erheblichen Anteil zum Klassenerhalt beigetragen. Zudem hat er auch im Trainingslager mit den Profis, bei dem er im Januar schon mit dabei war, einen positiven Eindruck hinterlassen“, so Holger Sanwald, der beim FCH als Vorstandsvorsitzender tätig ist.