Bayern verlängert mit Dreesen

Der FC Bayern München und Jan-Christian Dreesen gehen in eine gemeinsame Zukunft. Den auslaufenden Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden verlängert der Rekordmeister vorzeitig um zwei Jahre. Diesen Beschluss fasste der Aufsichtsrat der Bayern am heutigen Montag einstimmig.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich danke dem Aufsichtsrat für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Der FC Bayern ist für mich seit jeher eine Herzensangelegenheit. Ich möchte zusammen mit meinen Kollegen im Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meinen Beitrag dazu leisten, damit der FC Bayern bleibt, was er ist: sportlich und wirtschaftlich einer der absoluten Top-Clubs in Europa mit großartiger bayerischer Tradition sowie höchsten nationalen und internationalen Ansprüchen“, sagt Dreesen über seine Unterschrift.