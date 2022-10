Deschamps verkündet Kantés WM-Aus

N’Golo Kanté (31) wird die Weltmeisterschaft in Katar verpassen. „Es macht mich traurig, denn er ist sehr enttäuscht. Er hat seit zwei Jahren mit körperlichen Problemen zu kämpfen und die Rehabilitation wird über die WM hinausgehen“, bestätigte Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps auf einer Veranstaltung in Paris am heutigen Dienstag laut ‚France Football‘, „ohne ihn und seine Erfahrung wird uns etwas fehlen.“

Deschamps führt aus: „Menschlich geht sein Einfluss zudem über seine fußballerischen Qualitäten hinaus. Er ist so ein liebenswerter kleiner Mann, der immer ein Lachen auf den Lippen hat und in jedem Team, in dem er gespielt hat, eine zentrale Rolle eingenommen hat.“ Kanté fehlt dem FC Chelsea bereits seit August mit einer Oberschenkelverletzung. Blues-Trainer Graham Potter deutete zuletzt zudem an, dass der Mittelfeldspieler in seiner Reha einen Rückschlag erlitten hat.