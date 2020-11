Juve feiert Moraldo | Real glaubt an Haaland | Kane im 200er-Klub

CR7 findet seinen neuen Benzema

Unter der Anzeige geht's weiter

Karim Benzema (32) und Cristiano Ronaldo (35) feierten bei Real Madrid unzählige gemeinsame Tore und Titel. Ein kongeniales Duo, das Ronaldo mit seinem Wechsel zu Juventus Turin vor zwei Jahren sprengte. Mit Álvaro Morata (28) hat CR7 nun womöglich einen neuen Partner für die großen Momente entdeckt. Gegen Ferencváros Budapest (4:1) legte Ronaldo das 2:0 für Doppeltorschütze Morata auf. Für die ‚Tuttosport‘ sind der Spanier und der Portugiese wie „Zwillinge“. Laut ‚Gazzetta dello Sport‘ hat Ronaldo seinen „neuen Karim Benzema“ gefunden: „Moraldo“ tauft die italienische Sportzeitung das Juve-Duo kurzerhand.

Real zuversichtlich wegen Haaland

Benzema – respektive dessen Nachfolge – beschäftigt auch die spanische Zeitung ‚as‘. Das Real-nahe Blatt nennt einmal mehr Erling Haaland (20) von Borussia Dortmund als Wunschlösung. Und in Madrid sei man zuversichtlich, sehe sich gar in der Favoritenrolle für einen Transfer im Sommer 2022. Der gute Draht zum BVB und Berater Mino Raiola sowie Haalands Norwegen-Kumpel Martin Ödegaard, der bei Real unter Vertrag steht, machen den spanischen Meister optimistisch. Eine Ausstiegsklausel gibt es zwar laut BVB-Boss Hans-Joachim Watzke nicht. Die ‚as‘ glaubt aber von einer mündlichen Vereinbarung zu wissen, die einen Haaland-Abschied in eineinhalb Jahren vereinfachen soll.

Kane knackt die 200

Harry Kane (27) zementiert seinen Satus als Vereinslegende. Beim 3:1-Sieg im Europa League-Spiel gegen Ludogorets Razgrad, seinem 300. Einsatz für Tottenham Hotspur, erzielte der Engländer seinen 200. Treffer für den Klub aus London. Die ‚Daily Mail‘ widmet dem Mittelstürmer ihre Titelseite: „Kane knackt die Marke von 200“ Treffern. „Kane betritt den 200er-Klub“, titelt auch der ‚Daily Telegraph‘ – weiter zur 300?