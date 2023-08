Origi zurück nach England?

Sheffield United beschäftigt sich offenbar mit einer Leihe von Divock Origi. Laut ‚Sun‘ prüfen die Blades, ob sich der 28-jährige Stürmer vom AC Mailand ein erneutes Engagement in der Premier League vorstellen kann.

Der belgische Nationalspieler war in England bereits für den FC Liverpool tätig und absolvierte 175 Spiele für die Reds. Dabei konnte er 59 Torbeteiligungen verbuchen. In der vergangenen Saison stand Origi in 27 Spielen für Milan auf dem Platz, wurde aber von Verletzungsproblemen ausgebremst.