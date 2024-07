Fortuna verliert Torjäger: Tzolis wechselt nach Brügge

Der Abgang kommt wenig überraschend, trifft Fortuna Düsseldorf dadurch aber nicht weniger hart. Christos Tzolis, Torschützenkönig der vergangenen Zweitligasaison, wechselt mithilfe einer vertraglich zugesicherten Ausstiegsklausel für kolportierte 6,5 Millionen Euro zum FC Brügge. Dort erhält er einen Vertrag bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Rheinländer machen somit immerhin ein paar Millionen Euro Transfergewinn. Der 22-Jährige war nach seiner Leihe erst vor einigen Wochen per Kaufoption für 3,5 Millionen Euro fest von Norwich City verpflichtet worden. Nun wechselt der Offensivspieler direkt weiter nach Belgien.

Lese-Tipp

Neuer Zehner: HSV holt Karabec an Bord

Tzolis stand in der abgelaufenen Saison in 37 Partien für die Fortuna auf dem Platz und trug mit 24 Toren und zehn Vorlagen maßgeblich zur guten Saison des Klubs bei. Düsseldorf erreichte das DFB-Pokal-Halbfinale und als Tabellendritter die Relegation zum Bundesligaaufstieg, in der man allerdings gegen den VfL Bochum den Kürzeren zog (3:0/5:6 n.E.).