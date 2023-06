Koulibaly verlässt Chelsea

Viele Jahre war Kalidou Koulibaly (32) ein heißes Thema bei etlichen englischen Klubs. Erst im Sommer 2022 und im Alter von 31 Jahren machte der zweikampfstarke Abwehrspieler seinen Wechsel in die Premier League dann perfekt. Der FC Chelsea schlug zu und überwies 38 Millionen Euro an die SSC Neapel. Koulibaly unterschrieb an der Stamford Bridge bis 2026 plus Option auf eine weitere Saison.

Ein Jahr später trennen sich die Wege nun schon wieder. Koulibaly heuert bei Al Hilal in Saudi-Arabien an. Die Ablöse liegt dem Vernehmen nach bei 25 bis 30 Millionen Euro. Der Senegalese unterschreibt beim Klub aus der Wüste einen Dreijahresvertrag.

In der abgelaufenen Saison absolvierte Koulibaly 32 Pflichtspiele für die Blues. Weil Chelsea nach den horrenden Ausgaben in der vergangenen Saison Probleme mit dem Financial Fairplay drohen, müssen nun einige Spieler zu Geld gemacht werden. Neben Koulibaly zieht es auch Hakim Ziyech (30) und Edouard Mendy (31) nach Saudi-Arabien.