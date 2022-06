Werder will „schnelle Klarheit“ bei Veljkovic

Der SV Werder Bremen wartet weiterhin auf eine finale Entscheidung von Abwehrspieler Milos Veljkovic. Laut der ‚Bild‘ befinden sich die Hanseaten und der Serbe in Verhandlungen über eine Verlängerung des in Kürze auslaufenden Vertrags. „Wir sind in Gesprächen. Noch ist keine Entscheidung gefallen. Wir wollen aber für beide Seiten schnell Klarheit schaffen“, bestätigt Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz im Gespräch mit dem Boulevardblatt.

Vejkovic kam im Jahr 2016 aus der U21 von Tottenham Hotspur an die Weser. Seitdem bringt es der 18-fache Nationalspieler auf 171 Pflichtspiele für den Aufsteiger. In der abgelaufenen Saison wirkte der Innenverteidiger an 26 Zweitligaspielen mit. Sollte Veljkovic verlängern, könnte der 26-Jährige gemeinsam mit Werder das Bundesliga-Comeback feiern.