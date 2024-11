Hoeneß schwärmt von Marmoush

Sebastian Hoeneß hat Omar Marmoush (25) in den höchsten Tönen gelobt. Stuttgarts Cheftrainer sagte auf der heutigen Pressekonferenz über Eintracht Frankfurts Senkrechtstarter, dass er „gerade wahrscheinlich die heißeste Aktie in der Bundesliga, möglicherweise sogar europaweit“ sei. „Er ist in einer unglaublichen starken Verfassung“, so Hoeneß.

Am Sonntag (17:30 Uhr) treffen die beiden Parteien aufeinander: Dann nämlich empfängt der VfB die Eintracht im heimischen Stadion. Hoeneß weiß, dass man die Frankfurter, die auf dem vierten Tabellenplatz rangieren, aktuell auf dem Schirm haben muss. Die Schwaben wollen bestmöglich verhindern, dass Marmoush seine bemerkenswerte Quote (22 Scorer in 15 Pflichtspielen) weiter ausbaut.