RB Leipzig: Die Details zum Jatta-Deal

RB Leipzig kann in Kürze Vollzug vermelden. Laut ‚Sky‘ wandelt sich der bis 2025 gültige Vertrag von Youngster Nuha Jatta mit seinem 18. Geburtstag am 15. März in einen Profivertrag um. Das unterschriftsreife Arbeitspapier, das auch eine Verlängerung beinhalten soll, liege bereits parat.

Jatta war 2020 vom VfL Osnabrück in die Leipziger Jugendabteilung gewechselt. Bei den Sachsen durchlief der zentrale Mittelfeldspieler diverse U-Mannschaften. Aktuell steht er für die U19 auf dem Feld, gehörte aber auch schon viermal dem Profi-Kader an. Dem Bericht zufolge sind die Verantwortlichen mit der Entwicklung des 1,91 Meter großen Talents zufrieden.