Wolfsburg: Gespräche mit Adli laufen

Amine Adli vom FC Toulouse könnte zukünftig in der Bundesliga auf Torejagd gehen. Wie die ‚La Dépêche‘ berichtet, befindet sich der 21-jährige Angreifer im Visier vom VfL Wolfsburg. Dem Bericht zufolge laufen Gespräche zwischen dem künftigen Champions League-Teilnehmer und dem hochverlangten Stürmer.

Adli war in der abgelaufenen Saison zum besten Spieler der Ligue 2 gekürt worden. In 36 Pflichtspielen gelangen dem Linksfuß acht Tore sowie acht Assists. Nach FT-Informationen zeigten zuletzt auch Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach Interesse an dem Franzosen, dessen Vertrag in Toulouse 2022 ausläuft.