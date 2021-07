Mainz forciert Bemühungen um da Costa

Der FSV Mainz 05 versucht alles, um den bisherigen Leihspieler Danny da Costa doch noch von Eintracht Frankfurt zu verpflichten. Die Avancen der Rheinhessen nehmen immer mehr zu, berichtet der ‚kicker‘ in seiner Printausgabe vom heutigen Donnerstag.

„Es ist kein Geheimnis. Ich bin ein Fan von Danny. Nicht nur fußballerisch, auch menschlich, wie er sich hier präsentiert hat. In seiner ersten Einheit hatte man den Eindruck, er wäre schon lange da. Er war ein absoluter Schlüssel, wie wir das alles geschafft haben“, sagt Bo Svensson über da Costa. Die Hoffnung, den 27-jährigen Rechtsverteidiger zu holen, sei „schon groß“, so der Mainzer Coach, der aber einschränkt: „Die Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht so groß wie die Hoffnung.“