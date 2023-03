Klopp von Firmino-Abgang „überrascht“

Jürgen Klopp hat sich ausführlich zum Abschied von Roberto Firmino (31) geäußert. Auf der Pressekonferenz vor der Premier League-Partie gegen den AFC Bournemouth (Samstag, 13:30 Uhr) sagte der Coach der Reds: „Ja, das hat er mir gesagt. Bin ich überrascht? Ja, ein bisschen, aber […] eigentlich ist das ganz normal. Es konnte in zwei Richtungen gehen […] und ich respektiere das sehr. Das ist völlig normal bei einer so langen Beziehung, wie wir sie haben und wie sie Bobby mit dem Verein hat.“ Firmino wird den FC Liverpool im Sommer nach acht Jahren verlassen. Wohin es den Brasilianer zieht, ist noch offen. Der Ex-Hoffenheimer möchte sich zunächst auf die restliche Saison konzentrieren.

Passend dazu: Klopp führte mit Blick auf seinen scheidenden Stürmer aus: „Er erzählte es mir und das einzige, was er dann noch sagte, war: ‚Jetzt möchte ich diese wunderbare Geschichte zu einem positiven Ende bringen.‘“ Die Verabschiedung des Brasilianers soll jedoch noch etwas auf sich warten lassen: „In diesem Moment ist keine Zeit für einen Abschied oder was auch immer, dafür ist später in der Saison noch genug Zeit. Wann auch immer er zurückkommen wird, […] er ist einer dieser Spieler, bei dem sich die Leute sogar dann freuen, wenn er mit einer gegnerischen Mannschaft kommt.“

