So will Köln die Krise meistern

Erst ab dem 27. März wird der 1. FC Köln Stand jetzt wegen der Corona-Pandemie das nächste Teamtraining abhalten. „Wir alle hätten am liebsten einen normalen Mannschaftstrainingsbetrieb mit Ball und Zweikämpfen, aber das ist momentan nicht möglich“, äußert sich Trainer Markus Gisdol im Interview mit ‚NetCologne FC-TV‘.

Jeder Spieler hat laut Gisdol daher „einen individuellen Trainingsplan bekommen, was bedeutet, dass sie die Trainingseinheiten, die Lauf- und Krafteinheiten und die Stabilitätsübungen eigenständig durchführen. Wir haben die Belastung so gewählt, dass die Jungs dabei möglichst Spiele abbilden können.“ Die Spannung hochzuhalten, sei dennoch nicht einfach, betont Gisdol, der via Skype und Facetime den Austausch aufrechterhalten will.